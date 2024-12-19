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Война россии против Украины длится слишком долго: Шольц поговорил с Трампом

Война россии против Украины длится слишком долго: Шольц поговорил с Трампом

Киев  •  УНН

 • 3238 просмотра

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Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудили политику безопасности в Европе и войну в Украине, подчеркнув необходимость достижения справедливого мира.

Сегодня канцлер Германии Олаф Шольц поговорил с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, в частности обсудили и войну в Украине. Об этом сообщает Бундестаг ФРГ, пишет УНН.

"Сегодня Федеральный канцлер Олаф Шольц в очередной раз поговорил по телефону с новоизбранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Разговор был посвящен вызовам политике безопасности в Европе. Собеседники согласились, что война россии против Украины продолжается слишком долго и что важно как можно быстрее встать на путь к честному, справедливому и устойчивому миру", - говорится в сообщении.

Также во время разговора Шольц подтвердил, что будет продолжать поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии столько, сколько будет необходимо.

Напомним 

Канцлер Германии Олаф Шольц надеется посетить Дональда Трампа после его инаугурации на пост президента США 20 января и перед досрочными выборами в Германии, которые, скорее всего, состоятся 23 февраля.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
bundestagБундестаг
donald-trampДональд Трамп
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина