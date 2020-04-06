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У Камеруні жертвами атаки терористів-смертників із "Боко Харам" стали 7 осіб

У Камеруні жертвами атаки терористів-смертників із "Боко Харам" стали 7 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Камеруні терористи-смертники "Боко Харам" вбили 7 осіб біля кордонів з Нігерією. Про це повідомляє УНН із посиланням на AFP Africa.

"Сім цивільних осіб, убитих терористами-смертниками "Боко Харам" у Камеруні, повідомляють в поліції", - пише видання.

Зазначається, що терористів було двоє, вибух стався близько 8 вечора під час нападу на село Амхіде, що на кордоні з Нігерією, заявили у поліції, тоді як місцевий чиновник заявив, що серед загиблих є сільський голова та двоє підлітків.

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Нагадаємо, потужний вибух стався під час мітингу ісламістів-сунітів в місті Кетті, столиці пакистанської провінції Белуджистан.

#BREAKING: Seven civilian killed by Boko Haram suicide bombers in Cameroon, say police, govt official. @AFP

— AFP Africa (@AFPAfrica) April 6, 2020

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