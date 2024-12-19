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На Закарпатье двое пограничников пересекли границу и не вернулись на службу - журналист

На Закарпатье двое пограничников пересекли границу и не вернулись на службу - журналист

Киев  •  УНН

 • 7060 просмотра

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Двое военнослужащих из Сумской области во время несения службы на Закарпатье пересекли границу и не вернулись. Их коллегу оштрафовали на 17 тысяч гривен за халатное отношение к службе.

На Закарпатье двое пограничников во время службы пересекли границу с соседней страной и не вернулись. Об этом стало известно после суда, который оштрафовал их коллегу за халатность. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает УНН.

Детали

27 сентября на Закарпатье двое пограничников во время службы пересекли границу с соседней страной и не вернулись. Однако об этом инциденте стало известно только после вынесения судебного решения в отношении их коллеги.

Суд признал дежурного инспектора виновным в халатном отношении к военной службе, отметив, что он внес ложную запись о связи с патрулем в рабочую тетрадь, хотя фактически связи не было. Сам инспектор объяснил это высокой нагрузкой и заявил, что физически не мог предотвратить побег, поскольку находился в подразделении.

По решению суда, его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Инспектора оштрафовали на 17 тысяч гривен. Известно, что беглецы являются жителями Сумской области.

Напомним 

17 декабря румынские пограничники сообщили украинским коллегам об обнаружении тела человека в реке Тиса.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Криминал и ЧП
zakarpatskaya-oblastЗакарпатская область
ruminiyaРумыния
ukrainaУкраина