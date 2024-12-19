Пытались "выкурить" мужчину и задули салон авто газом: полиция Киевщины отстранила двух сотрудников

Полиция Киевщины начала служебное расследование и отстранила двух сотрудников полиции после обнаружения в соцсетях видео с их недопустимыми действиями в Вышгороде, пишет УНН.

"В ходе мониторинга соцсетей обнаружено видео с недопустимыми действиями сотрудников полиции, которые несли службу в составе группы реагирования патрульной полиции Вышгородского районного управления полиции Киевщины. По выявленному факту руководство полиции Киевщины инициировало проведение служебного расследования, чтобы дать правовую оценку действиям полицейских. На время расследования оба работника полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей", - сообщили в полиции.

Напомним

В сети распространяется видео, на котором, вероятно, сотрудники ТЦК пытаются "выкурить" из авто военнообязанного с помощью газа.

Позже, на видео отреагировало Минобороны. В заявлении ведомства отмечается, что все причастные к ситуации будут привлечены к ответственности по результатам проверки, которая проводится совместно с правоохранительными органами.