В Кабуле возле Минобороны произошел взрыв, есть погибшие

“Вблизи Президентского дворца и Министерства обороны в Кабуле прогремел взрыв. Свидетели сообщили о выстрелах после взрыва”, — говорится в сообщении.

При этом Sky TG24 сообщает, что в результате нападения по меньшей мере пять человек погибли и 10 ранены.

Как сообщал УНН, двое военных погибли в результате взрыва в Афганистане.

#UltimOra #Afghanistan , attacco kamikaze a #Kabul , almeno cinque morti e 10 feriti # Canale50 https://t.co/0kxapzvQk0 pic.twitter.com/VHv1qz63o8