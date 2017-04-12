В Кабуле возле Минобороны произошел взрыв, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Вблизи Министерства обороны в Кабуле произошел взрыв, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек, передает УНН со ссылкой на TOLOnews.
“Вблизи Президентского дворца и Министерства обороны в Кабуле прогремел взрыв. Свидетели сообщили о выстрелах после взрыва”, — говорится в сообщении.
При этом Sky TG24 сообщает, что в результате нападения по меньшей мере пять человек погибли и 10 ранены.
Как сообщал УНН, двое военных погибли в результате взрыва в Афганистане.
#UltimOra #Afghanistan , attacco kamikaze a #Kabul , almeno cinque morti e 10 feriti # Canale50 https://t.co/0kxapzvQk0 pic.twitter.com/VHv1qz63o8— Sky TG24 (@ SkyTG24) 12 апреля 2017 г.