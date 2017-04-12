У Кабулі поблизу Міноборони стався вибух, є загиблі

“Поблизу Президентського палацу і Міністерства оборони у Кабулі прогримів вибух. Свідки повідомили про постріли після вибуху”, — йдеться в повідомленні.

При цьому Sky TG24 повідомляє, що внаслідок нападу щонайменше п'ятеро людей загинули і 10 поранені.

Як повідомляв УНН, двоє військових загинули внаслідок вибуху в Афганістані.

#UltimOra #Afghanistan, attacco kamikaze a #Kabul, almeno cinque morti e 10 feriti #Canale50 https://t.co/0kxapzvQk0 pic.twitter.com/VHv1qz63o8