У Кабулі поблизу Міноборони стався вибух, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Поблизу Міністерства оборони у Кабулі стався вибух, внаслідок чого загинули щонайменше п'ятеро людей, передає УНН з посиланням на TOLOnews.
“Поблизу Президентського палацу і Міністерства оборони у Кабулі прогримів вибух. Свідки повідомили про постріли після вибуху”, — йдеться в повідомленні.
При цьому Sky TG24 повідомляє, що внаслідок нападу щонайменше п'ятеро людей загинули і 10 поранені.
Як повідомляв УНН, двоє військових загинули внаслідок вибуху в Афганістані.
#UltimOra #Afghanistan, attacco kamikaze a #Kabul, almeno cinque morti e 10 feriti #Canale50 https://t.co/0kxapzvQk0 pic.twitter.com/VHv1qz63o8— Sky TG24 (@SkyTG24) 12 апреля 2017 г.