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В Италии попрощались с официантами, которые погибли во время схода лавины на отель

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 января. УНН. В Италии состоялись первые похороны погибших при сходе лавины на четырехзвездочный отель в Апеннинах. Люди собрались отдать последний долг 42-летнему Алессандро Джанкатерино и 31-летней Габриэле Д'Анджело, которые работали официантами в отеле в курортной зоне Гран-Сассо в регионе Абруццо 18 января, передает УНН со ссылкой на ВВС.

"Он был замечательным работником. Он был профессионалом", - сказал брат погибшего официанта Массимильяно Джанкатерино. Как сообщает AP, в тот день погибший согласился выйти на двойную смену вместо коллеги, который не мог добраться до отеля из-за снегопадов.

Напомним, спасатели нашли тела 15 погибших под завалами, еще 14 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. 11 человек удалось спасти.

Спасательные службы продолжают поиски, надеясь, что потолок, который обрушился из-за лавины, накрыл не все помещения гостиницы, и в каких-то из комнат могут оставаться уцелевшие.

Полиция установила, что сила, с которой лавина в 120 000 тонн рухнула на отель, равна силе удара 4 тысяч грузовиков, несущихся со скоростью более 100 км/час.

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