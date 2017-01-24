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У Італії попрощались із офіціантами, які загинули під час сходження лавини на готель

У Італії попрощались із офіціантами, які загинули під час сходження лавини на готель

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. В Італії відбулись перші похорони загиблих у сходженні лавини на чотиризірковий готель в ‎Апеннінах.‎ Люди зібралися віддати останню шану 42-річному Алессандро Джанкатеріно і 31-річній ‎Габріеле Д'Анджело, які працювали офіціантами у готелі в курортній зоні Гран-Сассо в регіоні Абруццо 18 січня, передає УНН із посиланням на ВВС.‎

"Він був чудовим працівником. Він був професіоналом", - сказав брат загиблого офіціанта ‎Массимільяно Джанкатеріно. Як повідомляє AP, у той день загиблий погодився вийти на подвійну ‎зміну замість колеги, який не міг дістатися до готелю через снігопади.‎

Нагадаємо, рятувальники знайшли тіла 15 загиблих під завалами, ще 14 людей досі вважаються зниклими ‎безвісти. 11 людей вдалося врятувати.‎

Рятувальні служби продовжують пошуки, сподіваючись, що стеля, яка обвалилася через лавину, ‎накрила не усі приміщення готелю, і в якихось із кімнат можуть залишатися вцілілі.‎

Поліція встановила, що сила, із якою лавина у 120 тисяч тонн обвалилася на готель, дорівнювала ‎силі удару 4 тисяч вантажівок, що мчать зі швидкістю понад 100 км/годину.‎

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