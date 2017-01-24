У Італії попрощались із офіціантами, які загинули під час сходження лавини на готель
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. В Італії відбулись перші похорони загиблих у сходженні лавини на чотиризірковий готель в Апеннінах. Люди зібралися віддати останню шану 42-річному Алессандро Джанкатеріно і 31-річній Габріеле Д'Анджело, які працювали офіціантами у готелі в курортній зоні Гран-Сассо в регіоні Абруццо 18 січня, передає УНН із посиланням на ВВС.
"Він був чудовим працівником. Він був професіоналом", - сказав брат загиблого офіціанта Массимільяно Джанкатеріно. Як повідомляє AP, у той день загиблий погодився вийти на подвійну зміну замість колеги, який не міг дістатися до готелю через снігопади.
Нагадаємо, рятувальники знайшли тіла 15 загиблих під завалами, ще 14 людей досі вважаються зниклими безвісти. 11 людей вдалося врятувати.
Рятувальні служби продовжують пошуки, сподіваючись, що стеля, яка обвалилася через лавину, накрила не усі приміщення готелю, і в якихось із кімнат можуть залишатися вцілілі.
Поліція встановила, що сила, із якою лавина у 120 тисяч тонн обвалилася на готель, дорівнювала силі удару 4 тисяч вантажівок, що мчать зі швидкістю понад 100 км/годину.