В I полугодии промышленность нарастила производство на 2,5%

В частности, по данным Госстата, в январе-июне 2018 года по сравнению с январем-июнем 2017 года промышленное производство выросло на 2,5%.

В частности, рост наблюдался в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 1,6%, перерабатывающей - на 2,5%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - на 4,3%.

При этом в июне 2018 года по сравнению с маем 2018 года промышленное производство (сезонно скорректированный индекс) выросло на 0,2%. В июне этого года по сравнению с июнем прошлого промышленное производство (индекс, скорректированный на эффект календарных дней) выросло на 2,5%.

Напомним, в Украине возобновлено производство жидкого хлора, и параллельно идут поставки хлора из Румынии.