У І півріччі промисловість наростила виробництво на 2,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У І півріччі промислове виробництво зросло на 2,5%, передає УНН з посиланням на Державну службу статистики.
Зокрема, за даними Держстату, у січні—червні 2018 року порівняно із січнем—червнем 2017 року промислове виробництво зросло на 2,5%.
Зокрема, зростання спостерігалось у добувній промисловості та розробленні кар’єрів — на 1,6%, переробній — на 2,5%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — на 4,3%.
При цьому, у червні 2018 року порівняно із травнем 2018 року промислове виробництво (сезонно скоригований індекс) зросло на 0,2%. У червні цього року проти червня минулого промислове виробництво (індекс, скоригований на ефект календарних днів) зросло на 2,5%.
Нагадаємо, в Україні відновлено виробництво рідкого хлору, і паралельно йдуть поставки хлору з Румунії.