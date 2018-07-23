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У І півріччі промисловість наростила виробництво на 2,5%

У І півріччі промисловість наростила виробництво на 2,5%

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. У І півріччі промислове виробництво зросло на 2,5%, передає УНН з посиланням на Державну службу статистики.

Зокрема, за даними Держстату, у січні—червні 2018 року порівняно із січнем—червнем 2017 року промислове виробництво зросло на 2,5%.

Зокрема, зростання спостерігалось у добувній промисловості та розробленні кар’єрів — на 1,6%, переробній — на 2,5%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — на 4,3%.

При цьому, у червні 2018 року порівняно із травнем 2018 року промислове виробництво (сезонно скоригований індекс) зросло на 0,2%. У червні цього року проти червня минулого промислове виробництво (індекс, скоригований на ефект календарних днів) зросло на 2,5%.

Нагадаємо, в Україні відновлено виробництво рідкого хлору, і паралельно йдуть поставки хлору з Румунії.

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