В I полугодии оборот розничной торговли вырос на 6,2%

В частности, по данным службы, в январе-июне 2018 года физический объем оборота розничной торговли в сопоставимых ценах вырос на 6,2% соответственно к январю-июню 2017 года. В июне 2018 года по сравнению с маем оборот уменьшился на 0,8%, а с июнем 2017 года — вырос на 6,3%.

Среди регионов наибольший прирост оборота розничной торговли в I полугодии зафиксирован в Луганской (на 24%), Полтавской (на 10,4%), Донецкой (на 10,3%) и Закарпатской (на 10,2%) областях.

Напомним, в I квартале текущего года предприятиями-юридическими лицами, основным видом экономической деятельности которых является розничная торговля, было реализовано продовольственных товаров на 65 млрд 459 млн грн, что на 25,8% больше, чем за аналогический период прошлого года.