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У І півріччі оборот роздрібної торгівлі зріс на 6,2%

У І півріччі оборот роздрібної торгівлі зріс на 6,2%

Київ • УНН

 • 9885 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. У січні—червні 2018 року оборот роздрібної торгівлі порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 6,2%. Про це свідчать дані Держстату, передає УНН.

Зокрема, за даними служби, у січні—червні 2018 року фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі у порівнянних цінах зріс на 6,2% відповідно до січня—червня 2017 року. У червні 2018 року порівняно із травнем оборот зменшився на 0,8%, а з червнем 2017 року — зріс на 6,3%.

Серед регіонів найбільший приріст обороту роздрібної торгівлі у І півріччі зафіксовано в Луганській (на 24%), Полтавській (на 10,4%), Донецькій (на 10,3%) та Закарпатській (на 10,2%) областях.

Нагадаємо, у І кварталі поточного року підприємствами-юридичними особами, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, було реалізовано продовольчих товарів на 65 млрд 459 млн грн, що на 25,8% більше, ніж за аналогійний період минулого року.

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