В Грузии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Грузии объявили чрезвычайное положение по всей стране сроком в один месяц в попытке замедлить распространение коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
В течение дня 21 марта премьер-министр Гиорги Гахария выступил с инициативой ввести чрезвычайное положение для борьбы с коронавирусным заболеванием, президент Саломе Зурабишвили согласилась с ним, издала указ о чрезвычайном положении и направила его на утверждение в парламент, а парламент утвердил его.
Зурабишвили, выступая в парламенте, заявила, что эта мера может показаться чрезмерной, но лучше ввести ее сейчас, пока случаев болезни мало, чем когда эпидемия вспыхнет и войдет в острую фазу.
Она также обратила внимание, предусмотренным ее указом чрезвычайное положение не содержит ограничений на свободу выражения и средств информации или на политические права, и выразила надежду, что он не повлияет на парламентские выборы, которые должны состояться в октябре. По Конституции Грузии, выборы не могут состояться ранее чем через шесть месяцев после окончания чрезвычайного положения.
Между тем некоторые из депутатов выразил недовольство, что ограничения чрезвычайного положения повлияют на празднование православной Пасхи в стране 19 апреля.
В Грузии в настоящее время сообщают о 49 больных COVID-19, умерших от него пока нет.
Напомним, Грузия закрыла границу с 18 марта из-за коронавируса.