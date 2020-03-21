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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103653 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106284 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 15:54 • 106962 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Актуальное
В Грузии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

В Грузии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 15028 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Грузии объявили чрезвычайное положение по всей стране сроком в один месяц в попытке замедлить распространение коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

В течение дня 21 марта премьер-министр Гиорги Гахария выступил с инициативой ввести чрезвычайное положение для борьбы с коронавирусным заболеванием, президент Саломе Зурабишвили согласилась с ним, издала указ о чрезвычайном положении и направила его на утверждение в парламент, а парламент утвердил его.

Зурабишвили, выступая в парламенте, заявила, что эта мера может показаться чрезмерной, но лучше ввести ее сейчас, пока случаев болезни мало, чем когда эпидемия вспыхнет и войдет в острую фазу.

Она также обратила внимание, предусмотренным ее указом чрезвычайное положение не содержит ограничений на свободу выражения и средств информации или на политические права, и выразила надежду, что он не повлияет на парламентские выборы, которые должны состояться в октябре. По Конституции Грузии, выборы не могут состояться ранее чем через шесть месяцев после окончания чрезвычайного положения.

Между тем некоторые из депутатов выразил недовольство, что ограничения чрезвычайного положения повлияют на празднование православной Пасхи в стране 19 апреля.

В Грузии в настоящее время сообщают о 49 больных COVID-19, умерших от него пока нет.

Напомним, Грузия закрыла границу с 18 марта из-за коронавируса.

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