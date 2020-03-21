У Грузії оголосили надзвичайний стан через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Грузії оголосили надзвичайний стан по всій країні терміном в один місяць у намаганні вповільнити розповсюдження коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Протягом дня 21 березня прем’єр-міністр Ґіорґі Ґахарія виступив із ініціативою запровадити надзвичайний стан для боротьби з коронавірусним захворюванням, президент Саломе Зурабішвілі погодилася з ним, видала указ про надзвичайний стан і направила його на затвердження до парламенту, а парламент затвердив його.
Зурабішвілі, виступаючи в парламенті, заявила, що цей захід може видатися надмірним, але краще запровадити його зараз, поки випадків хвороби мало, ніж коли епідемія спалахне й увійде в гостру фазу.
Вона також звернула увагу, що передбачений її указом надзвичайний стан не містить обмежень на свободу висловлювання й засобів інформації чи на політичні права, і висловила сподівання, що він не вплине на парламентські вибори, що мають відбутися в жовтні. За Конституцією Грузії, вибори не можуть відбутися раніше ніж через шість місяців після закінчення надзвичайного стану.
Тим часом дехто з депутатів висловив невдоволення, що обмеження надзвичайного стану вплинуть на святкування православного Великодня в країні 19 квітня.
У Грузії на цей час повідомляють про 49 хворих на коронавірусне захворювання COVID-19, померлих від нього наразі немає.
Нагадаємо, Грузія закрила кордон з 18 березня через коронавірус.