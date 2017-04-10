У гражданина Катара изъяли старинные фотоаппараты и книгу

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 78783 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111478 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169757 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124842 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121915 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115277 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106161 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107382 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103828 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160305 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У гражданина Катара изъяли старинные фотоаппараты и книгу

У гражданина Катара изъяли старинные фотоаппараты и книгу

Киев  •  УНН

 • 9559 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в Жулянах в вещах гражданина Республики Катар обнаружили старинные фотоаппараты и книгу, которые, возможно, имеют культурную ценность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу администрации Государственной пограничной службы Украины.

"Два старинных фотоаппараты и книгу, которая, вероятно, может содержать культурную или историческую ценность, обнаружили сегодня пограничники ОКПП "Киев"во взаимодействии с работниками таможни", - говорится в сообщении.

Старинные предметы правоохранители обнаружили среди личных вещей гражданина Республики Катар. Он намеревался вылететь рейсом "Киев-Дубай" через пункт пропуска "Жуляны" в аэропорту "Киев". По словам мужчины, 1952 года рождения, предметы он приобрел и перемещал в личных целях.

Сейчас предметы, которые, возможно, содержат культурную и историческую ценность изъяты для экспертной оценки.

Как сообщал УНН 10 апреля, в болгарина на границе нашли исторические и культурные ценности.

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