У гражданина Катара изъяли старинные фотоаппараты и книгу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в Жулянах в вещах гражданина Республики Катар обнаружили старинные фотоаппараты и книгу, которые, возможно, имеют культурную ценность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу администрации Государственной пограничной службы Украины.
"Два старинных фотоаппараты и книгу, которая, вероятно, может содержать культурную или историческую ценность, обнаружили сегодня пограничники ОКПП "Киев"во взаимодействии с работниками таможни", - говорится в сообщении.
Старинные предметы правоохранители обнаружили среди личных вещей гражданина Республики Катар. Он намеревался вылететь рейсом "Киев-Дубай" через пункт пропуска "Жуляны" в аэропорту "Киев". По словам мужчины, 1952 года рождения, предметы он приобрел и перемещал в личных целях.
Сейчас предметы, которые, возможно, содержат культурную и историческую ценность изъяты для экспертной оценки.
Как сообщал УНН 10 апреля, в болгарина на границе нашли исторические и культурные ценности.