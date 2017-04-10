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У громадянина Катару вилучили старовинні фотоапарати та книгу

У громадянина Катару вилучили старовинні фотоапарати та книгу

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" в Жулянах в речах громадянина Республіки Катар виявили старовинні фотоапарати та книгу, які, можливо, мають культурну цінність. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу адміністрації Державної прикордонної служби України.

"Два старовинних фотоапарати та книгу, яка, ймовірно, може містити культурну або ж історичну цінність, виявили сьогодні прикордонники ОКПП "Київ"у взаємодії з працівниками митниці",- йдеться у повідомленні.

Старовинні предмети правоохоронці виявили серед особистих речей громадянина Республіки Катар. Він мав намір вилетіти рейсом "Київ-Дубай" через пункт пропуску "Жуляни" в аеропорту "Київ". За словами чоловіка, 1952 року народження, предмети він придбав та переміщував в особистих цілях.

Наразі предмети, які, можливо, містять культурну та історичну цінність вилучено для експертної оцінки.

Як повідомляв УНН 10 квітня, у болгарина на кордоні знайшли історичні та культурні цінності. 

Українські Національні Новини

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