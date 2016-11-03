В ГПУ подготовили представление в ВР о снятии неприкосновенности с В.Новинского (дополнено)

В представлении отмечается, что Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 и ч.1 ст. 365 УК, по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными лицами, а именно В.Януковичем, В.Захарченко, В.Новинским и В.Коряком, при незаконном лишении свободы личного помощника предстоятеля УПЦ МП Владимира.

Также указано, что с сентября по декабрь 2013 года В.Новинский, имея статус народного депутата, был соучастником при совершении В.Януковичем, В.Захарченко, В.Коряком и другими правоохранительными органами Киева преступления против свободы, чести и достоинства личности, а также в сфере служебной деятельности.

В то же время Генпрокурор не сообщил, когда представление будет внесено на рассмотрение ВР.

Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключил, что в Верховную Раду Украины может поступить представление о снятии неприкосновенности с народного депутата Вадима Новинского.

"Мы действительно на финишной прямой по делу, в котором Янукович подозревается в незаконном давлении на Украинскую православную церковь с целью отстранения от должности покойного митрополита Владимира. В этом деле подозревается также и народный депутат Новинский. И очевидно это требует от меня... представления в Верховную Раду о снятии неприкосновенности с господина Новинского", - сказал он.

Напомним, Ю.Луценко сообщил, что ГПУ завершает расследование дела по подозрению В.Януковича и В.Новинского о давлении на УПЦ.