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У ГПУ підготували подання до ВР про зняття недоторканності з В.Новинського (доповнено)

Київ • УНН

 • 10938 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України підготувала подання до Верховної Ради України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вадима Новинського. Відповідне подання опублікував на своїй сторінці у Facebook Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.

У ГПУ підготували подання до ВР про зняття недоторканності з В.Новинського (доповнено)

У поданні зазначається, що Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146 та ч.1 ст. 365 ККУ, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми високопосадовцями, а саме В.Януковичем, В.Захарченком, В.Новинським та В.Коряком, при незаконному позбавленні волі особистого помічника предстоятеля УПЦ МП Володимира.

Також вказано, що з вересня по грудень 2013 року В.Новинський, маючи статус народного депутата, був співучасником при вчиненні В.Януковичем, В.Захарченком, В.Коряком та іншими правоохоронцями Києва злочину проти волі, честі та гідності особи, а також у сфері службової діяльності.

Водночас Генпрокурор не повідомив, коли подання буде внесено на розгляд ВР.

Раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко не виключив, що до Верховної Ради України може надійти подання про зняття недоторканності з народного депутата Вадима Новинського.

“Ми дійсно на фінішній прямій у справі, в якій Янукович підозрюється у незаконному тиску на Українську православну церкву з метою відсторонення від посади покійного митрополита Володимира. У цій справі підозрюється також і народний депутат Новинський. І очевидно це вимагає від мене...подання до Верховної Ради про зняття недоторканності з пана Новинського”, — сказав він.

Нагадаємо, Ю.Луценко повідомив, що ГПУ завершує розслідування справи за підозрою В.Януковича та В.Новинського щодо тиску на УПЦ.

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