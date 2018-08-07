В отеле во Львовской области отравились 16 детей

"Пострадавших госпитализировали вчера вечером. У всех - диагноз "пищевая токсикоз-инфекция". Пострадавшие в состоянии средней тяжести", - проинформировали в департаменте.

Шестнадцать детей - 2001-2006 года. Все они - жители Шепетовского района. Обстоятельства инцидента выясняются.

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Напомним, на свадьбе в одном из сел Волынской области отравились гости. Всего в больницу госпитализировали шестерых граждан.