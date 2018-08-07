В отеле во Львовской области отравились 16 детей
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 7 августа. УНН. В отеле "Джем", в селе Раковец Львовской области, отравились 17 человек, из которых 16 - дети. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, передает УНН.
"Пострадавших госпитализировали вчера вечером. У всех - диагноз "пищевая токсикоз-инфекция". Пострадавшие в состоянии средней тяжести", - проинформировали в департаменте.
Шестнадцать детей - 2001-2006 года. Все они - жители Шепетовского района. Обстоятельства инцидента выясняются.
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Напомним, на свадьбе в одном из сел Волынской области отравились гости. Всего в больницу госпитализировали шестерых граждан.