У готелі на Львівщині отруїлися 16 дітей
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 7 серпня. УНН. У готелі "Джем", у селі Раковець Львівскьої області, отруїлися 17 людей, з яких 16 - діти. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, передає УНН.
"Потерпілих госпіталізували вчора ввечері. У всіх - діагноз "харчова токсикоз-інфекція". Постраждалі у стані середньої важкості", - проінформували у департаменті.
Шістнадцять дітей - 2001-2006 року народження. Усі вони - мешканці Шепетівського району. Обставини інциденту з’ясовуються.
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Нагадаємо, на весіллі в одному із сіл Волинської області отруїлися гості. Загалом до лікарні госпіталізували шістьох громадян.