В Гондурасе объявлено чрезвычайное положение из-за бандитизма
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент Ксиомара Кастро объявила чрезвычайное положение, чтобы подавить восстание банд. в центральноамериканской стране. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Маленькая страна уже давно страдает бедностью, бандитизмом и насилием, связанным с незаконным оборотом наркотиков.
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«Чтобы активизировать усилия по восстановлению беззаконных районов в районах, селах, департаментах, я объявляю чрезвычайное положение в стране», – заявила Кастро.
Представитель полиции Марио Фу сообщил AFP, что были совершены первые аресты: по всей стране задержаны четыре подозреваемых члена банды.
Чрезвычайное положение вводится только через несколько дней после того, как сотни водителей автобусов и такси протестовали в столице Тегусигальпе, требуя от правительства принять меры, чтобы помешать бандам требовать у них военного налога.
Кастро, избранная в январе первой женщиной-президентом страны, объявила «войну вымогательству, так же, как мы объявили войну коррупции, безнаказанности и торговле наркотиками».
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Вместе с соседями Сальвадором и Гватемалой Гондурас образует так называемый «треугольник смерти», населенный кровавыми бандами под названием «марас», которые контролируют незаконное обращение наркотиков и организованную преступность.
В 2020 году было зарегистрировано 37,6 убийств на 100 000 жителей.
Высокая бедность и безработица, смешанные с бандитизмом и насилием, связанным с наркотиками, заставляют почти 800 гондурастов ежедневно покидать страну, преимущественно направляясь в Соединенные Штаты, где уже проживает более миллиона человек, большинство из которых не имеют документов.