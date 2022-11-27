У Гондурасі оголошено надзвичайний стан через бандитизм
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Президент Ксіомара Кастро оголосила надзвичайний стан, щоб придушити повстання банд. у центральноамериканській країні. Про це УНН пише з посиланням на AFP.
Маленька країна вже давно страждає від бідності, бандитизму та насильства, пов'язаного з незаконним обігом наркотиків.
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«Щоб активізувати зусилля щодо відновлення беззаконних районів у районах, селах, департаментах, я оголошую надзвичайний стан у країні», - заявила Кастро.
Представник поліції Маріо Фу повідомив AFP, що були здійснені перші арешти: по всій країні затримано чотирьох підозрюваних членів банди.
Надзвичайне становище вводиться лише через кілька днів після того, як сотні водіїв автобусів і таксі протестували в столиці Тегусігальпі, вимагаючи від уряду вжити заходів, щоб завадити бандам вимагати у них військовий податок.
Кастро, обрана в січні першою жінкою-президентом країни, оголосила «війну здирству, так само, як ми оголосили війну корупції, безкарності та торгівлі наркотиками».
Додамо
Разом із сусідами Сальвадором та Гватемалою Гондурас утворює так званий «трикутник смерті», населений кривавими бандами під назвою «марас», які контролюють незаконний обіг наркотиків та організовану злочинність.
2020 року було зареєстровано 37,6 вбивств на 100 000 жителів.
Висока бідність і безробіття, змішані з бандитизмом і насильством, пов'язаним з наркотиками, змушують майже 800 гондурасців щодня залишати країну, переважно прямуючи до Сполучених Штатів, де вже проживає понад мільйон людей, більшість із яких не мають документів.