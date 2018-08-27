В Gmail произошел масштабный сбой

Пик сбоя произошел в 10:00 по киевскому времени.



По состоянию на 10:30 по киевскому времени пользователи Gmail жалуются, что не могут подключиться к серверу (40%), авторизироваться (30%), а также отправлять или получать сообщения (30%).



Наибольшие проблемы наблюдаются почти по всей территории США, в Мексике, Перу, Бразилии, Аргентине, Чили, Венесуэле, Эквадоре, Уругвае, на юго-востоке и на юго-западе Канады, в Австралии, Новой Зеландии, Израиле, Египте, Индии, Японии, Бангладеш, Маниле, Непале, Сингапуре, на юге Китая, в Германии, Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Бельгии, Франции, Италии, Испании, Латвии, Польши, Чехии, Дании, Норвегии, Румынии, Австрии, Литве, Финляндии и Молдове. Одиночные проблемы есть в крупных городах России.



Среди украинских пользователей на проблемы жалуются жители Киева, Харькова, Полтавы, Кропивницкого и Запорожья.

Как сообщал УНН, на позапрошлой неделе сбои в Facebook происходили три дня подряд.