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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Gmail произошел масштабный сбой

Киев • УНН

 • 11886 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. В почтовом сервисе Gmail сегодня, 27 августа, во всем мире фиксировались проблемы в работе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Downdetector, сервиса, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

В Gmail произошел масштабный сбой

Пик сбоя произошел в 10:00 по киевскому времени.

По состоянию на 10:30 по киевскому времени пользователи Gmail жалуются, что не могут подключиться к серверу (40%), авторизироваться (30%), а также отправлять или получать сообщения (30%).

Наибольшие проблемы наблюдаются почти по всей территории США, в Мексике, Перу, Бразилии, Аргентине, Чили, Венесуэле, Эквадоре, Уругвае, на юго-востоке и на юго-западе Канады, в Австралии, Новой Зеландии, Израиле, Египте, Индии, Японии, Бангладеш, Маниле, Непале, Сингапуре, на юге Китая, в Германии, Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Бельгии, Франции, Италии, Испании, Латвии, Польши, Чехии, Дании, Норвегии, Румынии, Австрии, Литве, Финляндии и Молдове. Одиночные проблемы есть в крупных городах России.

Среди украинских пользователей на проблемы жалуются жители Киева, Харькова, Полтавы, Кропивницкого и Запорожья.

Как сообщал УНН, на позапрошлой неделе сбои в Facebook происходили три дня подряд.

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