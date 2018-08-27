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У Gmail стався масштабний збій

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. У поштовому сервісі Gmail сьогодні, 27 серпня, по всьому світу фіксувалися проблеми в роботі. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Downdetector, сервісу, який відстежує роботу інтернет-ресурсів.

У Gmail стався масштабний збій

Пік збою стався о 10:00 за київським часом.

Станом на 10:30 за київським часом користувачі Gmail скаржаться, що не можуть під'єднатися до сервера (40%), авторизуватися (30%), а також відправляти або отримувати повідомлення (30%).

Найбільші проблеми спостерігаються майже по всій території США, у Мексиці, Перу, Бразилії, Аргентині, Чилі, Венесуелі, Еквадорі, Уругваї, на південному сході та на південному заході Канади, в Австралії, Новій Зеландії, Ізраїлі, Єгипті, Індії, Японії, Бангладеш, Манілі, Непалі, Сінгапурі, на півдні Китаю, у Німеччині, Великій Британії, Ірландії, Нідерландах, Бельгії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Польщі, Чехії, Данії, Норвегії, Румунії, Австрії, Литві, Фінляндії та Молдові. Поодинокі проблеми є у великих містах Росії.

Серед українських користувачів на проблеми жаліються жителі Києва, Харкова, Полтави, Кропивницького та Запоріжжя.

Як повідомляв УНН, позаминулого тижня збої у Facebook ставалися три дні поспіль.

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