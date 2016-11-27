В Гамбурге подожгли здание, где состоится саммит ОБСЕ

Здание, где в декабре 2016 года состоится встреча глав внешнеполитических ведомств стран-участниц ОБСЕ, а в июле 2017 - саммит "большой двадцатки" подожгли поздно вечером в субботу.

Ответственность за поджог взяла Немецкая леворадикальная группа. В анонимном сообщении, опубликованном на платформе Indymedia, говорится, что группа отвергает как саму идею выставок, так и встреч, которые проходят в комплексе.

Отмечается, что сгорело несколько мусорных контейнеров, несколько автомобильных покрышек и мотоцикл. Радикалы с помощью молотков и камней разбили стеклянную стену павильона. Пострадавших во время акции нет.