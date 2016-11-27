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У Гамбурзі підпалили будівлю, де відбудеться саміт ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Гамбурзі підпалили будівлю, де у грудні має відбутися саміт ОБСЄ, а у липні — саміт G20, передає УНН з посиланням на DW.

У Гамбурзі підпалили будівлю, де відбудеться саміт ОБСЄ

Будівлю, де в грудні 2016 року відбудеться зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн-учасниць ОБСЄ, а в липні 2017 року — саміт “великої двадцятки” підпалили пізно ввечері в суботу.

Відповідальність за підпал взяла Німецька ліворадикальна група. В анонімному повідомленні, опублікованому на платформі Indymedia, йдеться, що група відкидає як саму ідею виставок, так і зустрічей, які проходять в комплексі.

Зазначається, що згоріло кілька сміттєвих контейнерів, кілька автомобільних покришок і мотоцикл. Радикали за допомогою молотків і каміння розбили скляну стіну павільйону. Постраждалих під час акції немає.

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