У Гамбурзі підпалили будівлю, де відбудеться саміт ОБСЄ

Будівлю, де в грудні 2016 року відбудеться зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн-учасниць ОБСЄ, а в липні 2017 року — саміт “великої двадцятки” підпалили пізно ввечері в суботу.

Відповідальність за підпал взяла Німецька ліворадикальна група. В анонімному повідомленні, опублікованому на платформі Indymedia, йдеться, що група відкидає як саму ідею виставок, так і зустрічей, які проходять в комплексі.

Зазначається, що згоріло кілька сміттєвих контейнерів, кілька автомобільних покришок і мотоцикл. Радикали за допомогою молотків і каміння розбили скляну стіну павільйону. Постраждалих під час акції немає.