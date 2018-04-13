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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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9 марта, 09:44 • 129583 просмотра

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8 марта, 13:20 • 145270 просмотра

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Во Франции автобус со студентами попал в ДТП: десятки травмированных

Во Франции автобус со студентами попал в ДТП: десятки травмированных

Киев  •  УНН

 • 11014 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Пассажирский автобус со студентами перевернулся на дороге недалеко от авиабазы ​​Крейл в департаменте Уаз во Франции, 18 человек получили травмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Parisien.

В автобусе находились студенты из Амьена, их перевозили из-за сбоев в железнодорожном сообщении. Всего в автобусе находилось 38 человек. С 18 пострадавших 15 были доставлены в больницы.

Полиция выясняет причину происшествия. На данный момент правоохранители подозревают, что водитель автобуса превысил скорость

Как сообщал УНН, в канадской больнице умерла тренер молодежной хоккейной команды Humboldt Broncos Дейна Бронс, таким образом число погибших в результате столкновения автобуса, в котором находилась команда, с грузовиком достигло 16 человек.

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