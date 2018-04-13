У Франції автобус зі студентами потрапив у ДТП: десятки травмованих
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Пасажирський автобус зі студентами перекинувся на дорозі недалеко від авіабази Крейл в департаменті Уаз у Франції, 18 людей отримали травми. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Parisien.
В автобусі перебували студенти з Ам'єна, їх перевозили через збої в залізничному сполученні. Всього в автобусі перебувало 38 осіб. З 18 постраждалих 15 доставили в лікарні.
Поліція з'ясовує причину події. На даний момент правоохоронці підозрюють, що водій автобуса перевищив швидкість
Як повідомляв УНН, у канадській лікарні померла тренер молодіжної хокейної команди Humboldt Broncos Дейна Бронс, таким чином число загиблих в результаті зіткнення автобуса, в якому перебувала команда, з вантажівкою досягла 16 осіб.