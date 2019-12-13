В экономики Украины есть шансы расти на 5-7% - Маркарова

"Сейчас у нас задача-суперприз: ускорить рост не на 2−3% в год, а на 5−7%. И это реально. На самом деле сложно, но достижимо. Это чрезвычайный вызов и чрезвычайный драйв", - заявила Маркарова.

По её словам, для достижения этой цели даже проверенные эффективные решения в Украине применены далеко не все.

Первое, что необходимо для обозначенного роста — это повышение производительности в агробизнесе через открытие рынка земли и возможность полного раскрытия потенциала сельского хозяйства, говорит Министр.

"То есть одна составляющая этого роста — открытие рынка земли, которое мы наконец сдвинули с мертвой точки. Второе — инвестиции. Украина получает их очень мало, особенно прямых. Но мы уже видим большой интерес инвесторов, которые верят в нашу макроэкономическую историю. Мы это видим по тем, кто заходит в наши ценные бумаги. Мы видим, что в наш рост уже верят международные финансовые организации и банки развития. Следующий шаг — в нас поверят инвесторы в предприятия реального сектора", - сказала она.

Со слов Маркаровой, шансы у Украины 5 лет расти по 5−7% есть.

"Но ни одна страна не растет линейно, а мы находимся не в вакууме. В Украине уже был период роста — в 2005 году. Поэтому вопрос, мы на этот раз только воспользуемся положительными макроэкономическими достижениями и трендами, или проведем структурные реформы. Прежде всего это судебная реформа, реформа правоохранительных органов, демонополизация экономики. Есть очень много опросов бизнеса, который рассказывает, что именно им мешает расширять свое производство. И в первую очередь они называют недостаточную защиту права собственности и говорят о необходимости верховенства права. Остальные факторы — успешная приватизация, стремительное развитие инфраструктуры благодаря концессиям, которые тоже приняты. Все вместе даст большой толчок для роста", - добавила она.

Напомним, по мнению премьер-министра Украины Алексея Гончарука, экономика Украины может вырасти на 40% за пять лет за счет иностранных инвестиций, либерализации экономики и уменьшение роли государства на рынках.