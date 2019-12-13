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У економіки України є шанси рости на 5-7% - Маркарова

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Щорічне зростання економіки України може досягти 5-7%, для цього необхідно не тільки користуватися позитивними макроекономічними досягненнями і трендами, а й проводити структурні реформи. Про це розповіла в інтерв'ю "НВ Бізнес" Міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає УНН.

"Зараз у нас завдання-суперприз: прискорити зростання не на 2-3% в рік, а на 5-7%. І це реально. Насправді складно, але можна досягти. Це надзвичайний виклик і надзвичайний драйв", - заявила Маркарова.

За її словами, для досягнення цієї мети навіть перевірені ефективні рішення в Україні застосовані далеко не всі.

Перше, що необхідно для позначеного зростання - це підвищення продуктивності в агробізнесі через відкриття ринку землі і можливість повного розкриття потенціалу сільського господарства, каже Міністр.

"Тобто одна складова цього зростання - відкриття ринку землі, яке ми нарешті зрушили з мертвої точки. Друге - інвестиції. Україна отримує їх дуже мало, особливо прямих. Але ми вже бачимо великий інтерес інвесторів, які вірять в нашу макроекономічну історію. Ми це бачимо по тих, хто заходить в наші цінні папери. Ми бачимо, що в наш зростання вже вірять міжнародні фінансові організації і банки розвитку. Наступний крок - в нас повірять інвестори в підприємства реального сектору", - сказала вона.

За словами Маркарової, шанси в України 5 років рости по 5-7% є.

"Але жодна країна не росте лінійно, а ми знаходимося не у вакуумі. В Україні вже був період зростання - у 2005 році. Тому питання, ми на цей раз тільки скористаємося позитивними макроекономічними досягненнями і трендами, або проведемо структурні реформи. Перш за все це судова реформа, реформа правоохоронних органів, демонополізація економіки. Є дуже багато опитувань бізнесу, який розповідає, що саме їм заважає розширювати своє виробництво. І в першу чергу вони називають недостатній захист права власності і говорять про необхідність верховенства права. Інші фактори - успішна приватизація, стрімкий розвиток інфраструктури завдяки концесії, які теж прийняті. Все разом дасть великий поштовх для зростання", - додала вона.

Нагадаємо, на думку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, економіка України може зрости на 40% за п'ять років за рахунок іноземних інвестицій, лібералізації економіки і зменшення ролі держави на ринках.

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