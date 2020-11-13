В ГПСУ за сутки зафиксировали 60 новых случаев заболевания COVID-19, умер пограничник
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Госпогранслужбе за сутки зарегистрировали 60 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, один пограничник погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"За сутки зарегистрировано 60 новых случаев заболевания пограничников COVID-19. Всего с начала пандемии среди военнослужащих и сотрудников пограничного ведомства зарегистрировано более 1900 случаев заболеваний COVID-19, из них выздоровели более 1200 человек, умерло - 5", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время на лечении находится более 700 больных COVID-19 военнослужащих и сотрудников Государственной пограничной службы Украины. У подавляющего большинства заболевание протекает в легкой форме, более 580 человек лечатся амбулаторно.
"Вместе с тем, за минувшие сутки от осложнений, вызванных короновирусным заболеванием, скончался сотрудник Государственной пограничной службы Украины, 67-летний офицер в отставке. Выражаем соболезнования родным и близким умершего", - указано в сообщении.
Напомним, в Украине уже 512 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 11 787.