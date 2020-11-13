У ДПСУ за добу зафіксували 60 нових випадків захворювання на COVID-19, помер прикордонник

“За добу зареєстровано 60 нових випадків захворювання прикордонників на COVID-19. Загалом з початку пандемії серед військовослужбовців та працівників прикордонного відомства зареєстровано більше 1900 випадків захворювань на COVID-19, з них одужали понад 1200 осіб, померли – 5”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на даний час на лікуванні перебуває понад 700 хворих на COVID-19 військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України. У переважної більшості захворювання протікає в легкій формі, понад 580 осіб лікуються амбулаторно.

“Разом з тим, минулої доби від ускладнень, викликаних короновірусним захворюванням, помер працівник Державної прикордонної служби України, 67-річний офіцер у відставці. Висловлюємо співчуття рідним та близьким померлого”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні вже 512 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 11 787.