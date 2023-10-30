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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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В Донецкой области заметили повышенную активность вражеской авиации

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 октября. УНН. В течение выходных вражеская авиация сохраняла высокую активность. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.

В Донецкой области заметили повышенную активность вражеской авиации

Цитата

«Вражеская авиация сохраняла свою высокую активность в течение субботы – воскресенья. Единственное отличие от предыдущей недели – нанесение ударов преимущественно по Запорожскому направлению, а не пролет на север Донецкой области», - написал он в Телеграмм.

Детали

По словам Андрющенко, увеличено движение вражеских вертолётов с ростовского направления в Бердянск, а также замечены воздушные патрули в районе аэропорта Мариуполя. По результатам наблюдений он предположил, что россияне не рискуют держать вертолеты в потенциально опасной зоне после поражения Вооруженными силами аэропортов Бердянска и Луганска.

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