В Донецкой области заметили повышенную активность вражеской авиации
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В течение выходных вражеская авиация сохраняла высокую активность. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.
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«Вражеская авиация сохраняла свою высокую активность в течение субботы – воскресенья. Единственное отличие от предыдущей недели – нанесение ударов преимущественно по Запорожскому направлению, а не пролет на север Донецкой области», - написал он в Телеграмм.
Детали
По словам Андрющенко, увеличено движение вражеских вертолётов с ростовского направления в Бердянск, а также замечены воздушные патрули в районе аэропорта Мариуполя. По результатам наблюдений он предположил, что россияне не рискуют держать вертолеты в потенциально опасной зоне после поражения Вооруженными силами аэропортов Бердянска и Луганска.
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