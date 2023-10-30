У Донецькій області помітили підвищену активність ворожої авіації
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Протягом вихідних ворожа авіація зберігала високу активність. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише УНН.
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«Ворожа авіація зберегала свою високу активність протягом суботи - неділі. Єдина відмінність від попереднього тижня - нанесення ударів переважно по Запорізькому напряму, а не проліт на північ Донецької області», - написав він у Телеграм.
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За словами Андрющенка, збільшено рух ворожих гвинтокрилів з ростовського напрямку до Бердянську, а також помічені повітряні патрулі в районі аеропорту Маріуполя. За результатами спостережень він припустив, що росіяни не ризикують тримати гвинтокрили в потенційно небезпечній зоні після ураження Збройними силами аеропортів Бердянська та Луганська.
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