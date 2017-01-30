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В "ДНР" резко увеличилось количество увольнений среди работников "органов внутренних дел"

В "ДНР" резко увеличилось количество увольнений среди работников "органов внутренних дел"

Киев • УНН

 • 6757 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. За последние два месяца резко увеличилось количество работников так называемых органов внутренних дел "ДНР", которые пишут рапорты на увольнение. Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, передает УНН.

"За последние два месяца в связи с ухудшением социально-бытовых условий фиксируется резкое увеличение численности сотрудников "органов внутренних дел" и военных подразделений "ДНР", которые пишут рапорты на увольнение, также фиксируется увеличение количества дезертиров из военных частей", - сообщил Д.Тымчук.

Также, по его словам, большое количество дезертиров и уволенных работников пытается выехать в Россию, в связи с чем пограничные органы РФ усилили меры по фильтрации жителей "ДНР", процедура проверки теперь может длиться более 10 часов. У российских пограничников есть списки дезертиров из военных подразделений "ДНР".

Как сообщал УНН, из-за нежелания участвовать в боевых действиях боевики массово имитируют плохое самочувствие.

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