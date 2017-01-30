У "ДНР" різко збільшилась кількість звільнень серед працівників “органів внутрішніх справ”
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. За останні два місяці різко збільшилась кількість працівників так званих органів внутрішніх справ "ДНР", які пишуть рапорти на звільнення. Про це на своїй сторінці у Facebook написав координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат Дмитро Тимчук, передає УНН.
“За останні два місяці в зв’язку з погіршенням соціально-побутових умов фіксується різке збільшення чисельності співробітників „органів внутрішніх справ“ та військових підрозділів „ДНР“, які пишуть рапорти на звільнення, також фіксується збільшення кількості дезертирів з військових частин”, — повідомив Д.Тимчук.
Також, за його словами, велика кількість дезертирів та звільнених працівників намагається виїхати у Росію, у зв’язку з чим прикордонні органи РФ посилили заходи щодо фільтрації жителів “ДНР”, процедура перевірки тепер може тривати більше 10 годин. У російських прикордонників є списки дезертирів з військових підрозділів “ДНР”.
Як повідомляв УНН, через небажання брати участь у бойових діях бойовики масово імітують погане самопочуття.