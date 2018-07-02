В Днепровском районе Киева реконструируют физкультурно-оздоровительный комплекс для 117 учеников
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Для условий проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований в 2018 и 2019 годах реконструируют физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Радужной, 33-А в Днепровском районе Киева. Соответствующим распоряжением КГГА заказчиком работ определено коммунальное предприятие "Спортивный комплекс", передает со ссылкой на официальный портал Киева.
Разработать проектную документацию, провести экспертизу и утвердить ее должны уже в этом году. Финансирование работ будет осуществляться за счет бюджетных средств в составе Программы экономического и социального развития г.. Киева на 2018-2020 годы. Заказчик работ несет ответственность за выполнение работ в установленные сроки согласно утвержденному графику, рациональное и целевое использование бюджетных средств. После реконструкции и принятия объекта в эксплуатацию имущество в установленном порядке будет зачислено в коммунальную собственность города.
Нежилой дом физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Радужной, 33-А закреплено на праве постоянного пользования по Комплексной детско-юношеской спортивной школой "Ринг". По состоянию на сейчас физкультурно-оздоровительный комплекс находится в аварийном состоянии, не эксплуатируется более 10 лет и требует немедленной реконструкции.
На территории комплекса предусмотрены зал с рингом для тренировок, зал с рингом для соревнований, универсальный спортивный зал с игровых видов спорта и единоборств, тренажерный зал, зал фитнеса. Кроме того, у сооружения комплекса обустроят спортивную площадку. После обновления там смогут одновременно заниматься 117 учеников. В частности, такими видами спорта как баскетбол, футбол, кикбоксинг, бокс, хортинг, борьба вольная и греко-римская и тому подобное.
Напомним, во время Международного форума муниципалитетов, дружественных к детям и молодежи, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в столице уделяется значительное внимание спортивному развитию детей. В частности, в городе функционирует множество секций и кружков, где дети могут развиваться и оздоравливаться.
"Мы делаем все возможное, чтобы инвестировать в самое важное, что у нас есть, - в наших детей. И уделяем этому большое внимание ", - подчеркнул Кличко.