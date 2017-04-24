В Днепре ликвидировали цех по незаконному производству горючего

Установлено, что должностные лица предприятия, которое занимается розничной торговлей топливом, организовали работу подпольного цеха по незаконному изготовлению бензина и дизельного топлива. Производство ГСМ осуществляли путем смешивания газового концентрата с компонентами автомобильного топлива и присадками для повышения октанового числа.

"В дальнейшем ГСМ реализовывали на автозаправочных станциях", - рассказали в пресс-службе ДФС.

Отмечается, что подпольный цех выглядел огражденной промышленной территории площадью более тысячи квадратных метров, которую круглосуточно охраняли.

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"По периметру и на территории осуществляли видеонаблюдения. На территории было расположено оборудование для полного цикла изготовления нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Установлены компании, в которых закупали компоненты для изготовления топлива, а также фирмы, которые перевозили сырье и горюче-смазочные материалы.

"В результате проведенных в Днепре и Днепропетровской области по местам изготовления и реализации топлива обысков было обнаружено и изъято более 16 тыс. литров бензина и дизельного топлива, оборудования, которое использовали в незаконной деятельности, черновые записи, бухгалтерскую и финансово-хозяйственную документацию и печать. Общая стоимость изъятого составляет свыше 2,4 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УНН, по словам эксперта Александра Сиренко, чтобы не наткнуться на качественное топливо, заправлять авто стоит только на брендовых заправках.