У Дніпрі ліквідували цех із незаконного виробництва пального

Встановлено, що посадові особи підприємства, яке займається роздрібною торгівлею паливом, організували роботу підпільного цеху з незаконного виготовлення бензину і дизельного палива. Виробництво ПММ здійснювали шляхом змішування газового концентрату з компонентами автомобільного палива і присадками для підвищення октанового числа.

“Надалі ПММ реалізовували на автозаправних станціях”, — розповіли у прес-службі ДФС.

Зазначається, що підпільний цех мав вигляд огородженої промислової території площею понад тисячу квадратних метрів, яку цілодобово охороняли.

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“По периметру і на території здійснювали відеоспостереження. На території було розташоване обладнання для повного циклу виготовлення нафтопродуктів”, — йдеться у повідомленні.

Наразі встановлено компанії, у яких закуповували компоненти для виготовлення палива, а також фірми, які перевозили сировину та паливно-мастильні матеріали.

“Унаслідок проведених у Дніпрі і Дніпропетровській області по місцях виготовлення і реалізації палива обшуків було виявлено та вилучено понад 16 тисяч літрів бензину і дизельного палива, обладнання, яке використовували в незаконній діяльності, чорнові записи, бухгалтерську і фінансово-господарську документацію та печатку. Загальна вартість вилученого становить понад 2,4 мільйона гривень”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами експерта Олександра Сіренко, аби не натрапити на якісне пальне, заправляти авто варто лише на брендових заправних станціях.