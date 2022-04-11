Украинцы подали в "Дие" более 66 тысяч заявлений о поврежденном имуществе

Детали

"Получили более 66 000 заявлений о поврежденном имуществе украинцев после 24 февраля. Спасибо, что вы помогаете нам собирать всю информацию для экспертов и комиссии, которые впоследствии будут проводить оценку жилья", — написал Федоров.

Подать заявление о поврежденном имуществе в "Дии" можно таким образом:

Обновите приложение до последней версии;

Зайдите в "Дию", нажмите "Услуги" и "Поврежденное имущество";

Заполните форму, указав всю нужную информацию.

Вносить данные нужно только относительно собственного жилья. Один человек не может подать заявление на весь дом, а только на свою квартиру. После регистрации уведомления поступит информация о начале процедуры оценки и компенсации, которые определит правительство.

"Государство делает все для того, чтобы отстроить каждый дом. Поэтому мы собираем информацию и фиксируем убытки, которые нанесла нам россия с начала полномасштабного вторжения в Украину", — добавил Федоров.

Напомним

Кабинет министров Украины утвердил механизм проверки зданий и сооружений, поврежденных в результате вторжения рф в Украину.