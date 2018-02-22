В диппочте посольства России в Аргентине обнаружили 400 кг кокаина
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В дипломатической почте посольства России в Аргентине было обнаружено почти 400 кг кокаина. Сотрудники местной полиции задержали 5 сотрудников посольства, сообщает УНН со ссылкой на местное издание Clarin.
Сообщается, что груз был упакованным в 12 чемоданов, он предназначался для перевозки в Россию.
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Как отмечают авторы статьи, если контрабанда попала бы на территорию РФ во время нынешнего Чемпионата Мира по футболу, выгода от реализации могла бы превысить расходы в разы.