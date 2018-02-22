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У диппошті посольства Росії в Аргентині виявили 400 кг кокаїну

Київ • УНН

 • 15439 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. У дипломатичній пошті посольства Росії в Аргентині було виявлено майже 400 кг кокаїну. Співробітники місцевої поліції затримали 5 працівників посольства, повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання Clarin.

Повідомляється, що вантаж був запакованим у 12 чемоданів, він призначався для перевезення в Росію.

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Як зазначають автори статті, якщо контрабанда потрапила б на територію РФ під час цьогорічного Чемпіонату Світу з футболу, вигода від її реалізації могла б перевищити витрати в рази.

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