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В некоторых заведениях выручка снизилась на 60% - эксперт рассказал о ситуации в ресторанном бизнесе

В некоторых заведениях выручка снизилась на 60% - эксперт рассказал о ситуации в ресторанном бизнесе

Киев • УНН

 • 297920 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Ресторанный бизнес сейчас пытается приспособиться к новым реалиям. Существует проблема повышения цен на продукты питания, представлен более узкий ассортимент импортируемых товаров, посетителей меньше. Об этом в комментарии УНН сообщил президент Ассоциации рестораторов Украины Сергей Трахачев.

Цитата

«Ресторанный бизнес сейчас пытается приспособиться и работать в новых реалиях. Из того, что мы видим, на Западной Украине работают заведения всех форматов, у них есть посетители. Если говорить о центральных регионах, то они только начинают возобновлять свою работу, однако количество гостей сейчас значительно меньше, чем в довоенный период. Относительно восточных районов. Конечно, там мы не можем говорить о работе ресторанов, они вообще закрыты, или пытаются сделать релокацию в Западную Украину. Насколько успешен сейчас ресторанный бизнес, сложно сказать, ведь ситуация нестабильна, кроме того, происходит постоянная миграция людей. Некоторые говорят, что выручка снизилась на 50-60%», – сказал Трахачев.

Детали

По его словам, сейчас есть проблемы со специфической группой импортируемых товаров. Рестораны предлагают более узкий ассортимент блюд из этих ингредиентов. Однако рынок меняется, и те блюда и подходы к работе, которые были раньше, сейчас пересматриваются. Не все блюда и не все пользовавшиеся популярностью до войны в конкретном ресторане ингредиенты сейчас нужны.

«Единственное, сейчас почти нет проблемы с персоналом. Однако всему своя цена, ведь большое количество заведений сейчас не работает, а открывшиеся не работают со 100% персонала. Поэтому на рынке наблюдается много незакрытых резюме, достаточно большое количество людей, ищущих работу», – сообщил Трахачев.

Относительно того, какие форматы заведений общепита сейчас возобновляют работу, он отметил, что в условиях войны первыми начали работать небольшие объекты, в частности кафе.

«Это имеет объяснение, ведь для такого объекта не нужно иметь большое количество персонала, не нужно иметь полноценное меню, там относительно небольшая арендная плата. Конечно, мы видим, что открываются и дорогие рестораны, у них есть гости. Однако, если мы говорим о кафе, то понимаем, если там есть люди – значит есть товарооборот, и заведение более или менее выживает. Про дорогие рестораны так нельзя сказать, потому что оборот людей у ​​них не такой большой, но больший чек. Сейчас мы знаем, что чек ниже. Кроме того, ежедневно продукты вырастают в цене, а постоянно поднимать стоимость блюд невозможно. Это “съдает” потенциальную прибыль», – отметил Трахачев.

Добавим

В сюжете УНН о том, как работает во время войны ресторанный бизнес, соучредительница Национальной ресторанной ассоциации Ольга Насонова сообщила, что заведения питания с началом войны присоединились к волонтерству и бесплатно кормят ВСУ, ТрО и всех нуждающихся украинцев. Однако коммунальные платежи не отменялись, и для многих заведений это стало причиной закрытия, так как не смогли справиться с долгами за коммунальные услуги.

Что касается цепей поставки, то соучредитель сети ресторанов Mafia Тарас Середюк отметил, что логистика уже восстановлена ​​почти по всем продуктам, однако цена увеличилась. Но он считает, что это положительно повлияет на рынок в целом, ведь останутся только самые сильные и нужные игроки бизнеса.

Все эксперты ресторанной сферы единодушны в том, что после войны украинская кухня будет популярна во всем мире, а ресторанный бизнес в Украине будет процветать.

Дополнение

Европейская бизнес ассоциация провела опрос (24/05 – 06/06 среди ФЛП) по работе во время войны. Малые бизнесы возвращаются к работе, только 17% опрошенных еще не заработали.

Однако в настоящее время в Украине наблюдается сокращение сотрудников. Так, в мае (по сравнению с прошлыми двумя месяцами: 8 и 9%), то показатель "увольняющих персонал" вырос до 12%.

Украинские Национальные Новости

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