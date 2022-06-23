У деяких закладах виручка знизилася на 60% - експерт розповів про ситуацію в ресторанному бізнесі

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«Ресторанний бізнес зараз намагається пристосуватися і працювати в нових реаліях. З того, що ми бачимо, то на Західній Україні працюють заклади усіх форматів, у них є відвідувачі. Якщо говорити про центральні регіони, то вони тільки починають відновлювати свою роботу, проте кількість гостей зараз значно менша, ніж у довоєнний період. Щодо східних районів. Звичайно, там ми не можемо говорити про роботу ресторанів, вони або взагалі зачинені, або намагаються зробити релокацію до Західної України. Наскільки успішний зараз ресторанний бізнес, складно сказати, адже ситуація нестабільна, крім того, відбувається постійна міграція людей. Дехто говорить, що виручка знизилася на 50-60%», – сказав Трахачов.

Деталі

З його слів, зараз є проблеми зі специфічною групою товарів, які імпортуються. Ресторани пропонують вужчий асортимент страв із цих інгредієнтів. Проте, ринок змінюється, і ті страви та підходи до роботи, що були раніше, зараз переглядаються. Не всі страви і не всі інгредієнти, що користувалися популярністю до війни в конкретному ресторані, зараз потрібні.

«Єдине, зараз майже немає проблеми з персоналом. Проте всьому своя ціна, адже велика кількість закладів зараз не працює, а ті, що відкрилися, не працюють зі 100% персоналу. Тому на ринку спостерігається багато незакритих резюме, досить велика кількість людей, які шукають роботу», – повідомив Трахачов.

Щодо того, які формати закладів громадського харчування зараз відновлюють роботу, він зазначив, що в умовах війни першими почали працювати невеликі об’єкти, зокрема кав’ярні.

«Це має пояснення, адже для такого об’єкту не потрібно мати велику кількість персоналу, не потрібно мати повноцінне меню, там відносно невелика орендна плата. Звичайно, ми бачимо, що відкриваються і дорогі ресторани, у них є гості. Проте, якщо ми говоримо про кав’ярню, то розуміємо, якщо там є люди – значить є товарообіг, і заклад більш-менш виживає. Про дорогі ресторани так не можна сказати, тому що обіг людей в них не такий великий, але більший чек. Зараз ми знаємо, що чек нижчий. Крім того, щодня продукти зростають в ціні, а постійно піднімати вартість страв неможливо. Це “з’їдає” потенційний прибуток», – зазначив Трахачов.

Додамо

У сюжеті УНН про те, як працює під час війни ресторанний бізнес, співзасновниця Національної ресторанної асоціації Ольга Насонова повідомила, що заклади харчування з початком війни долучилися до волонтерства та безплатно годують ЗСУ, ТрО і всіх українців, які цього потребують. Проте, комунальні платежі не скасовувалися, і для багатьох закладів це стало причиною закриття, адже не змогли впоратися із боргами за комунальні послуги.

Щодо ланцюгів постачання, то співзасновник мережі ресторанів Mafia Тарас Середюк зазначив, що логістика вже відновлена майже по всіх продуктах, проте ціна збільшилася. Але він вважає, що це позитивно вплине на ринок в цілому, адже залишаться лише найсильніші та найпотрібніші гравці бізнесу.

Усі експерти ресторанної сфери одностайні в тому, що після війни українська кухня буде популярна у всьому світі, а ресторанний бізнес в Україні процвітатиме.

Доповнення

Європейська бізнес асоціація провела опитування (24/05 – 06/06 серед ФОПів) щодо роботи під час війни. Малий бізнеси повертаються до роботи, лише 17% опитаних ще не запрацювали.

Однак наразі в Україні спостерігається скорочення співробітників. Так, у травні (порівняно з минулими двома місяцями: 8 та 9%), то показник "звільняють персонал" виріс до 12%.