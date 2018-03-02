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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 57805 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 68993 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 71892 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105586 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99413 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104272 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111268 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117057 просмотра

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В Держаудитслужби назвали самые распространенные финансовые нарушения

В Держаудитслужби назвали самые распространенные финансовые нарушения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 марта. УНН. Наиболее распространенными финансовыми нарушениями незаконные расходы вследствие оплаты завышенной стоимости выполненных работ или оказанных услуг, использования кредитов МФО, полученных под гарантии правительства не по целевому назначению и др. Об этом сообщила во время отчета Государственной аудиторской службы Украины председатель Держаудитслужбы Лидия Гаврилова, передает корреспондент.

"Наиболее распространенными финансовыми нарушениями, которые приводят к потерям ресурсов, незаконные расходы вследствие оплаты завышенной стоимости выполненных работ (преимущественно строительных) или предоставленных услуг, использования кредитов МФО, полученных под гарантии правительства не по целевому назначению и т.д.", - рассказала она.

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В целом, по словам Л.Гавриловои, к таким нарушениям относятся:

• незаконные расходы вследствие оплаты завышенной стоимости выполненных работ и / или предоставленных услуг, а также завышение количества или стоимости приобретенных товаре - 435700000 грн;

• использование денежных кредитов, займов международных финансовых организаций, полученных под гарантию правительства Украины, вопреки их целевому назначению - почти 410 500 000 грн;

• неначислении и неперечисление (неполное перечисление) поступлений в общий и специальный (кроме спецфонда бюджетных учреждений) фондов бюджета - почти 144 800 000 грн;

• реализация субъектами хозяйствования товаров, работ или услуг (кроме пользования, аренды) бесплатно или по заниженным ценам - почти 121 200 000 грн;

• проведение незаконных (лишних) выплат по заработной плате - более 120 400 000 грн;

• списание средств на расходы / расходы без получения товаров, работ или услуг или в объемах, превышающих их фактической стоимости - более 93800000 грн и многие другие.

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