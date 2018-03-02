В Держаудитслужби назвали самые распространенные финансовые нарушения
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Наиболее распространенными финансовыми нарушениями незаконные расходы вследствие оплаты завышенной стоимости выполненных работ или оказанных услуг, использования кредитов МФО, полученных под гарантии правительства не по целевому назначению и др. Об этом сообщила во время отчета Государственной аудиторской службы Украины председатель Держаудитслужбы Лидия Гаврилова, передает корреспондент.
"Наиболее распространенными финансовыми нарушениями, которые приводят к потерям ресурсов, незаконные расходы вследствие оплаты завышенной стоимости выполненных работ (преимущественно строительных) или предоставленных услуг, использования кредитов МФО, полученных под гарантии правительства не по целевому назначению и т.д.", - рассказала она.
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В целом, по словам Л.Гавриловои, к таким нарушениям относятся:
• незаконные расходы вследствие оплаты завышенной стоимости выполненных работ и / или предоставленных услуг, а также завышение количества или стоимости приобретенных товаре - 435700000 грн;
• использование денежных кредитов, займов международных финансовых организаций, полученных под гарантию правительства Украины, вопреки их целевому назначению - почти 410 500 000 грн;
• неначислении и неперечисление (неполное перечисление) поступлений в общий и специальный (кроме спецфонда бюджетных учреждений) фондов бюджета - почти 144 800 000 грн;
• реализация субъектами хозяйствования товаров, работ или услуг (кроме пользования, аренды) бесплатно или по заниженным ценам - почти 121 200 000 грн;
• проведение незаконных (лишних) выплат по заработной плате - более 120 400 000 грн;
• списание средств на расходы / расходы без получения товаров, работ или услуг или в объемах, превышающих их фактической стоимости - более 93800000 грн и многие другие.