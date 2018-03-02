У Держаудитслужбі назвали найрозповсюдженіші фінансові порушення
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Найбільш розповсюдженими фінансовими порушеннями є незаконні витрати внаслідок оплати завищеної вартості виконаних робіт або наданих послуг, використання кредитів МФО, отриманих під гарантії уряду не за цільовим призначенням тощо. Про це повідомила під час звіту Державної аудиторської служби України голова Держаудитслужби Лідія Гаврилова, передає кореспондент УНН.
“Найбільш розповсюдженими фінансовими порушеннями, які призводять до втрат ресурсів, є незаконні витрати внаслідок оплати завищеної вартості виконаних робіт (переважно будівельних) або наданих послуг, використання кредитів МФО, отриманих під гарантії уряду не за цільовим призначенням тощо”, — розповіла вона.
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Загалом, за словами Л.Гаврилової, до таких порушень належать:
• незаконні витрати внаслідок оплати завищеної вартості виконаних робіт та/або наданих послуг, а також завищення кількості чи вартості придбаних товарі — 435,7 млн грн;
• використання грошових кредитів, позик міжнародних фінансових організацій, отриманих під гарантію уряду України, всупереч їх цільовому призначенню — майже 410,5 млн грн;
• ненарахування і неперерахування (неповне перерахування) надходжень до загального та спеціального (крім спецфонду бюджетних установ) фондів бюджету — майже 144,8 млн грн;
• реалізація суб’єктами господарювання товарів, робіт чи послуг (крім користування, оренди) безплатно або за заниженими цінами — майже 121,2 млн грн;
• проведення незаконних (зайвих) виплат по заробітній платі — понад 120,4 млн грн;
• списання коштів на видатки/витрати без отримання товарів, робіт чи послуг або в обсягах, вищих від їх фактичної вартості — понад 93,8 млн грн та багато інших.