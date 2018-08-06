В ГБР зарегистрировали семь территориальных управлений

“Это важный шаг для начала работы ГБР в сентябре. Второй шаг — назначение на должности первых победителей конкурсов”, — отметил директор ГБР Роман Труба.

Труба напомнил, что сейчас идет завершающий этап конкурса на 455 должностей в территориальных управлений, который проводит внутренняя комиссия.

“Сейчас продолжаются собеседования. Уже определены 14 победителей конкурса — это заместители директоров территориальных управлений. В отношении них уже начато специальную проверку. Отдельно я обратился к директору НАБУ Артема Сытника с просьбой также проверить этих кандидатов”, - отметил Труба.

Напомним, ранее Труба сообщал, что на должности в Государственный бюро расследований было подано около 13 тысяч пакетов документов от примерно 5000 человек.