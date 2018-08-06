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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 27396 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 90211 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 120748 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 128518 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167444 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152732 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140588 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130389 просмотра

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В ГБР зарегистрировали семь территориальных управлений

В ГБР зарегистрировали семь территориальных управлений

Киев  •  УНН

 • 8137 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Государственном бюро расследований зарегистрировали семь территориальных управлений - в Киеве, Краматорске, Полтаве, Мелитополе, Николаеве, Хмельницком и Львове. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.

“Это важный шаг для начала работы ГБР в сентябре. Второй шаг — назначение на должности первых победителей конкурсов”, — отметил директор ГБР Роман Труба.

Труба напомнил, что сейчас идет завершающий этап конкурса на 455 должностей в территориальных управлений, который проводит внутренняя комиссия.

“Сейчас продолжаются собеседования. Уже определены 14 победителей конкурса — это заместители директоров территориальных управлений. В отношении них уже начато специальную проверку. Отдельно я обратился к директору НАБУ Артема Сытника с просьбой также проверить этих кандидатов”, - отметил Труба.

Напомним, ранее Труба сообщал, что на должности в Государственный бюро расследований было подано около 13 тысяч пакетов документов от примерно 5000 человек.

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