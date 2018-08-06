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У ДБР зареєстрували сім територіальних управлінь

У ДБР зареєстрували сім територіальних управлінь

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. В Державному бюро розслідувань зареєстрували сім територіальних управлінь - у Києві, Краматорську, Полтаві, Мелітополі, Миколаєві, Хмельницькому та Львові. Про це повідомляє прес-служба ДБР, передає УНН.

“Це важливий крок для початку роботи ДБР у вересні. Другий крок — призначення на посади перших переможців конкурсів”, — зазначив директор ДБР Роман Труба.

Труба нагадав, що наразі триває завершальний етап конкурсу на 455 посад до територіальних управлінь, який проводить внутрішня комісія.

“Зараз тривають співбесіди. Вже визначено 14 переможців конкурсу — це заступники директорів територіальних управлінь. Стосовно них вже розпочато спеціальну перевірку. Окремо я звернувся до директора НАБУ Артема Ситника з проханням також перевірити цих кандидатів”, — зауважив Труба.

Нагадаємо, раніше Труба повідомляв, що на посади до Державного бюро розслідувань було подано близько 13 тисяч пакетів документів від приблизно 5 тисяч людей.

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