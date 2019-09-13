В Чугуеве из-за пожара на военном полигоне закрыли школу и детсад
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Общеобразовательную школу и детсад в Чугуеве Чернигвськои области закрыли из-за задымления воздуха от пожаров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Чугуевского городского совета.
"С 13 по 16 сентября включительно будет приостановлен образовательный процесс в учебных заведениях Чугуева: Клугино-Башкиривський школе, дошкольных учебных заведениях №2 и "Веселка" при в/ч А-0501, а также ограничено проведение учебных, спортивных и культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе", - об этом говорится в распоряжении городского головы.
Такие меры введены во избежание отравления продуктами сгорания на полигоне в/ч А-0501
Напомним, 9 сентября на военном полигоне вблизи Чугуева зафиксировано массовое возгорание торфяников на площади 10 га. Горения и тления происходит на глубине почвы, что затрудняет тушение. Интенсивного распространения огня нет. По состоянию на утро 13 сентября пожар на военном полигоне в Черниговской локализован.