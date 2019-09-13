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У Чугуєві через пожежу на військовому полігоні закрили школу та дитсадок

У Чугуєві через пожежу на військовому полігоні закрили школу та дитсадок

Київ • УНН

 • 9428 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Загальноосвітню школу та дитсадок у Чугуєві Чернігвської області закрили через задимлення повітря від пожеж. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Чугуївської міської ради.

“З 13 по 16 вересня включно буде призупинено освітній процес в навчальних закладах Чугуєва: Клугино-Башкирівській школі, дошкільних навчальних закладах № 2 та „Веселочка“ при в/ч А-0501, а також обмежено проведення навчальних, спортивних та культурно-масових заходів на відкритому повітрі”, — про це йдеться у розпорядженні міського голови.

Такі заходи запроваджені з метою уникнення отруєння продуктами згоряння на полігоні в/ч А-0501

Нагадаємо, 9 вересня на військовому полігоні поблизу Чугуєва зафіксовано масове загоряння торфовищ на площі 10 га. Горіння та тління відбувається на глибині грунту, що ускладнює гасіння. Інтенсивного поширення вогню немає. Станом на ранок 13 вересня пожежа на військовому полігоні на Чернігівщині локалізована

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